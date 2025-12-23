Sergen Yalçın'dan derbi zaferi sonrası sert açıklamalar: 'Burası Beşiktaş bunu bilsin herkes'

Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve kupaya üç puanla başladı.





Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında soruları yanıtladı.





Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

'Rakibe pozisyon vermedik'

"Sonlarda kazanmak çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyunun totalinde çok daha fazla pozisyonumuz var. Rakibe pozisyon vermedik. Hatta bir penaltı pozisyonumuz da var. En önemli şey, oyun planına sadakatti. Ön alan baskısıyla başladık ve son ana kadar devam ettirdik."





'1 maç kazandık ama yol uzun'

"Son haftalarda takımımız fiziksel olarak gelişim gösterdik, oyuna da yansıtıyoruz ama şanssızlıklar yaşıyoruz. Sonlarda gelen gol, şanssızlığın kırılmasıdır belki. Kupa uzun maraton, 1 maç kazandık ama yol uzun. Oyuncuların isteği, arzusu, planımız her şey çok olumluydu."





'Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı'

"Genelde bu dönemimde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bize gelince kırmızı kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz. İşi çok iyi bildiğimiz için bu konularda çok tecrübeliyiz. Hakem arkadaşlar biraz daha ortadan yönetmeli. Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz."





'Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil'

"Rakibin 1 pozisyonunu bile kaçırdı, bize fauller kart. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bana göre performanslar kötü. Daha ortadan yönetmeliler. Futbol daha adil olmalı. Oyuncular 100 dakikaya yakın maç oynuyor. Haklarını almayın. Kim güçlüyse o kazansın. Dışarıdan çok belli oluyor. Orkun'un penaltı pozisyonu var, verse kim niye verdin diyebilirsin. Rakibin ki penaltı tamam ama bize yok. Bilal'e kırmızı, rakibe gelince yok, Orkun'a kırmızı, rakibe gelince yok. Burası da Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil. Bunu da bilsin herkes."











