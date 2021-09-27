Spor Sergen Yalçından oyuncularına "Takım olduğunuzu gösterme zamanı"
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Sergen Yalçın'dan oyuncularına: "Takım olduğunuzu gösterme zamanı"

Sakatlıklarla boğuşan, kadroda yer almayan futbolcuların yerine görev yapanların ise beklentilerin altında kaldığı Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularını uyardı. Ajax maçını işaret eden deneyimli çalıştırıcı, “Ayağınıza kadar gelen şansı değerlendirin, formanın hakkını verin” dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçından oyuncularına: Takım olduğunuzu gösterme zamanı
Takımdaki sakatlıklar Sergen Yalçın'ın elini zayıflattı.

Beşiktaş’ta, Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda yarın deplasmanda Ajax ile yapılacak karşılaşma öncesinde sakatlar can sıkıyor.

Siyah-beyazlı takımda Vida, Welinton, N’Koudou, Atiba, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal ve Kenan sakatlıkları bulunan isimler arasında yer alıyor. Üst solunum yollarından rahatsızlanan Montero’nun ise Kovid-19 testinin pozitif çıkması takıma geri dönüş süresini daha da uzattı. Bunun yanında Necip ve Teixeira önceki gün takımla birlikte çalışmalara başlasalar da teknik direktör Sergen Yalçın hazır olmadıkları için yarınki karşılaşmanın kadrosuna almadı.

Beşiktaş’ta son durum böyleyken gözler yerlerine oynayacak isimlere çevrildi. Ne var ki ligdeki Altay maçında sahada olan isimlerin önemli bir bölümünün beklenen performansın altında kalmaları da keyifleri kaçırıyor.

Beşiktaş'ta sakatlıklar araştırılıyor
SPOR
Beşiktaş'ta sakatlıklar araştırılıyor

"Sadece işinize odaklanın"

Durumun farkında olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın ise zorlu Ajax maçı öncesi oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi. Kulüp tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarının altını çizen deneyimli çalıştırıcının, “Hepimiz için sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ancak, böyle zamanlarda yapacaklarımızla takım olduğumuzu ortaya koyabiliriz. Arkadaşlarınızın sakatlıkları ve hastalıkları sizin de moralinizi bozuyor olabilir. Ancak sahaya çıkınca her şeyi bir kenara bırakıp sadece işinize odaklanın. Böyle durumlar fazla forma şansı bulamayan arkadaşlar için fırsat da olabilir. Son maçlarda beklentilerin altındaydınız. Ayağınıza kadar gelen bu şansı değerlendirin. Sırtınızdaki o formanın hakkını verin” dediği öğrenildi.

Hollanda’ya 17 kişilik kadro

Beşiktaş’ta UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın Ajax ile oynayacağı maç için 17 kişilik futbolcu kadrosuyla Hollanda’ya gitti. Sakatlıkları süren Vida, Welinton, Atiba, N’Koudou, Ghezzal, Mehmet, Pjanic ve Larin ile yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Montero kadroda yer almadı. Sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Teixeira ve Necip de kadroya alınmadı. Batshuayi ile Altay maçında sol el ikinci parmağı kırılan Kenan ise kadroda yer buldu. Eksik oyuncuların çokluğunda genç futbolcular Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş da kadroya dahil edildi.


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