Serhat Akın'dan Merih Demiral çıkışı: Ben olsam milli takıma çağırmam

"Merih Demiral Suudi Arabistan'da yıllık 12,5 milyon euro mu alıyor? Allah daha çok versin. Kararına saygım var ama ben olsam milli takıma çağırmam onu. Çünkü rekabetten kaçıyor. 'Para için gitmedim, taraftar için gittim' bunu külahıma anlatsın. Milli takım, dingonun ahırı değil. Buradakiler kendini parçalayacak, en ağır liglerde oynayacak, Premier Lig'de oynayacak, Serie A'da oynayacak... Öyle bir dünya yok."