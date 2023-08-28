Serhat Akın'dan Merih Demiral çıkışı: Ben olsam milli takıma çağırmam

Al Ahli, Merih Demiral'ın bonservisi için Atalanta'ya 20 milyon euro ödedi.
Serhat Akın, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye imza atan Merih Demiral'ın transfer tercihini eleştirdi.
Fenerbahçe'nin teklifini reddeden 25 yaşındaki futbolcunun rekabetten kaçtığını ifade eden Akın, Merih Demiral'ın milli takıma alınmaması gerektiğini söyledi.
"Merih Demiral Suudi Arabistan'da yıllık 12,5 milyon euro mu alıyor? Allah daha çok versin. Kararına saygım var ama ben olsam milli takıma çağırmam onu. Çünkü rekabetten kaçıyor. 'Para için gitmedim, taraftar için gittim' bunu külahıma anlatsın. Milli takım, dingonun ahırı değil. Buradakiler kendini parçalayacak, en ağır liglerde oynayacak, Premier Lig'de oynayacak, Serie A'da oynayacak... Öyle bir dünya yok."