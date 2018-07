Simyacı'nın yazarından Mesut Özil paylaşımı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasına ilişkin Coelho, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla destek oldu.

Coelho, Özil'in yazdığı mektuptaki ifadelere atıfta bulunarak, "Okumaya değer bir metin: 'Kaybettiğimizde göçmendim' Özil, geçmişte ve şimdi ne olduğu hakkında ne söylerlerse söylesinler, daima kazanan sen olacaksın" ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.