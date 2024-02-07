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Spor

Sivasspor ZTK'ya uzatmalarda veda etti: Konyaspor tek golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor evinde Konyaspor’u konuk etti. Maçın 90 dakikası 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı ve uzatma dakikalarına gidildi. Uzatmaların 109. dakikasında Konyaspor Ahmet Oğuz'un attığı golle 1-0 öne geçti ve çeyrek finale yükseldi. Sivasspor - Konyaspor maç özeti haberimizde.

17:06 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:06 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu: Sivasspor 0-1 Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu: Sivasspor 0-1 Konyaspor

Sivasspor, Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Konyaspor’u ağırladı. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalarda Konyaspor Ahmet Oğuz'un attığı golle 1-0 öne geçti ve çeyrek finale yükseldi. Sivasspor - Konyaspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ

Sivasspor - Konyaspor maç özeti ve gollerini izlemek için

SİVASSPOR - KONYASPOR CANLI SKOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU



#Ziraat Türkiye Kupası
#Sivasspor
#Konyaspor
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