Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu: Sivasspor 0-1 Konyaspor
Sivasspor, Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Konyaspor’u ağırladı. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalarda Konyaspor Ahmet Oğuz'un attığı golle 1-0 öne geçti ve çeyrek finale yükseldi. Sivasspor - Konyaspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
SİVASSPOR - KONYASPOR CANLI SKOR
SİVASSPOR - KONYASPOR CANLI SKOR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU
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#Konyaspor
1 saat önce