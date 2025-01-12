Süper Lig'de Sivasspor ile Alanyaspor'u karşı karşıya getiren mücadelede iki takım puanları paylaştı. Sivasspor-Alanyaspor maç özetini haberimizde yer alan link üzerinden izleyebilirsiniz.
Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekip, 29. dakikada Koita'nın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım bu gole 56. dakikada Sergio Cordova ile cevap verdi.
Bu beraberliğin ardından Alanyaspor puanını 22'ye, Sivasspor ise 20'ye yükseltti.
11. dakikada Pritchard'ın pasında sol tarafta topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
29. dakikada Sivasspor öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
43. dakikada Poungouras'tan topu kapan Janvier, ceza sahası dışından meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.
52. dakikada defansın hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Augusto, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Nikolic iki hamlede topu kontrol etti.
56. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Sol kanattan Makouta'nın ortasında ceza alanındaki Cordova kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.
58. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında Koita'nın vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran ayaklarıyla topu çıkardı.
80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moutoussamy, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Ertuğrul, topu kornere çeldi.
90+2. dakikada Emre Gökay'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.