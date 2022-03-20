Sivasspor 3 puanı son dakikada aldı

Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kayode ve 90+1. dakikada Yatabare atarken, son golünü asistini kaleci Ali Şaşal Vural yaptı. Konuk ekibin tek golünü ise 54. dakikada Martin Rodriguez kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 40'a yükseltirken, Altay ise 29 puanda kaldı.
- Milli aranın ardından Demir Grup Sivasspor deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak. Altay ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.