ÖZET | Sivasspor-Antalyaspor: 0-2

Hayat

Enver Aysever TELE1 ile yollarını ayırdı

Gazeteci Enver Aysever TELE1'de yer alan Gündeme Not ve Ayrıntılar programlarını bitirdiğini belirtti. Daha önce bir çok kez Kemal Kılıçdaroğlu'na , Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a karşı yönelttiği eleştirilerle gündem olan Aysever'in ayrılık kararı dikkat çekti.