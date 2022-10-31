Spor ÖZET | Sivasspor-Antalyaspor 0-2
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ÖZET | Sivasspor-Antalyaspor: 0-2

Antalyaspor, Süper Lig’in 12. haftasının kapanış müsabakasında Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlıların gollerini Erdoğan Yeşilyurt (K.K) ve Haji Wright attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor-Antalyaspor maç özeti ve golleri izle: Haji Wright gol izle
Antalyasporlu futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig’in 12. haftasının kapanış müsabakalarında D.G. Sivasspor, Antalyaspor’u evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı misafir ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar;

4. dakikada serbest atışla ceza sahası içerisinde topla buluşan Larsson kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.

6. dakikada Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içerisindeki Yatabare kafasıyla dokundu. Kaleci Alperen topa hakim oldu.

18. dakikada Sivasspor ceza sahası içerisinde Larsson, Güray paslaşmasında Erdoğan’a çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada Larsson’un pasında topu kazanan Wright kaleci Ali Şaşal’ı geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2
Detaylar geliyor.

75'inci dakikada Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ulvestad'ın sert şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşma Antalyaspor'un 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

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