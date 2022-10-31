ÖZET | Sivasspor-Antalyaspor: 0-2

Süper Lig’in 12. haftasının kapanış müsabakalarında D.G. Sivasspor, Antalyaspor’u evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı misafir ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar;
4. dakikada serbest atışla ceza sahası içerisinde topla buluşan Larsson kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.
6. dakikada Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içerisindeki Yatabare kafasıyla dokundu. Kaleci Alperen topa hakim oldu.
18. dakikada Sivasspor ceza sahası içerisinde Larsson, Güray paslaşmasında Erdoğan’a çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
25. dakikada Larsson’un pasında topu kazanan Wright kaleci Ali Şaşal’ı geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2
Detaylar geliyor.
75'inci dakikada Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ulvestad'ın sert şutunda top üstten auta gitti.
Karşılaşma Antalyaspor'un 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı.
MS | Sivasspor 0-2 Antalyaspor
18' Erdoğan (K.K)
25' Wright pic.twitter.com/SvPVTR9pTw
MS | Sivasspor 0-2 Antalyaspor