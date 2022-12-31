Spor Olay hakem Erkan Özdamarın notu belli oldu
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Olay hakem Erkan Özdamar'ın notu belli oldu

Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının tartışılan hakemi Erkan Özdamar'a gözlemciler tarafından 7.4 notu verildiği bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamarın gözlemci notu
Erkan Özdamar'ın 'gol iptali' büyük tartışma çıkardı.

Galatasaray karşısında Sivasspor'un golünü iptal etmesi nedeniyle hakem otoritelerinden olumsuz yorum alan Erkan Özdamar'ın gözlemci raporu ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; maçın iki gözlemcisi Muhittin Boşat ve Mürvet Sezer, hakem Özdamar’a "Beklentilerin altında vasat performans" anlamına gelen 7.4 notunu verdi.

Bu değerlendirme sonucu yeni yılda FIFA kokartı takacak olan Erkan Özdamar'ın uzunca bir süre Süper Lig’de maç yönetemeyeceği bildirildi.

VAR hakemi Özgüç Türkalp'in de aynı şekilde kızağa çekileceği aktarıldı.


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