Olay hakem Erkan Özdamar'ın notu belli oldu

Galatasaray karşısında Sivasspor'un golünü iptal etmesi nedeniyle hakem otoritelerinden olumsuz yorum alan Erkan Özdamar'ın gözlemci raporu ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; maçın iki gözlemcisi Muhittin Boşat ve Mürvet Sezer, hakem Özdamar’a "Beklentilerin altında vasat performans" anlamına gelen 7.4 notunu verdi.
Bu değerlendirme sonucu yeni yılda FIFA kokartı takacak olan Erkan Özdamar'ın uzunca bir süre Süper Lig’de maç yönetemeyeceği bildirildi.
VAR hakemi Özgüç Türkalp'in de aynı şekilde kızağa çekileceği aktarıldı.