Sivasspor hocasız çalıştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı. Daha sonra top koruma egzersizleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.