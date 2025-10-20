Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sivasspor hocasız çalıştı

Sivasspor hocasız çalıştı

16:5020/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İdmanda çift kale maç yapıldı.
İdmanda çift kale maç yapıldı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı. Daha sonra top koruma egzersizleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.


İzinli olan ve Ankara’da bulunan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ise antrenmanda yer almadı.


Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.


Özbelsan Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, 24 Ekim Cuma saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.







#1. Lig
#Sivasspor
#Hatayspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meryem Suresi 96. Ayet Neyi Anlatıyor? Meryem Suresi 96. Ayet Türkçe Anlamı ve Diyanet Tefsiri