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Sivasspor'da Bodrum FK mesaisi

Sivasspor'da Bodrum FK mesaisi

14:237/05/2025, Çarşamba
IHA
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Takım Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı.
Takım Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı.

Trendyol Süper Lig’in 35. hafta maçında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor’da Bodrum FK maçının hazırlıkları devam ediyor.


Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarım saha maçla idmanı tamamladı.


Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.


Sivasspor ile Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.





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