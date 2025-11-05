Sivasspor'da Manisa FK mesaisi

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Manisa FK’yı konuk edecek olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sivasspor’da Manisa FK maçı hazırlıklar devam ediyor.
Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktiksel oyunuyla tamamladı.
Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Sivasspor - Manisa FK karşılaşması, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.