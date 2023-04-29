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Spor

Sivas'ta korkutan anlar: Enner Valencia ve Ali Şaşal Vural yerde kaldı

Sivasspor - Fenerbahçe maçında kaleci Ali Şaşal ile çarpışan Enner Valencia için ambulans çağrıldı. Ekvador'lu golcü hastaneye kaldırıldı.

19:16 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Enner Valencia hastaneye kaldırıldı

Enner Valencia hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ve Fenerbahçe, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.


Maçın 5. dakikasında Sivasspor kalecisi ve Fenerbahçeli Enner Valencia hava topunda çarpıştı. Valencia yerden kalmadı. Hakem ve oyuncular, Ekvadorlu futbolcu için ambulans çağırdı.

Bilincinin yerinde olduğu öğrenildi

Enner Valencia'ya boyunluk takıldı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. beIN SPORTS, Valencia'nın bilincinin yerinde olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli takımda, Valencia'nın yerine 14. dakikada Diego Rossi oyuna dahil oldu.


#Valencia
#Fenerbahçe
#Süper Lig
1 saat önce
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