Sivas'ta korkutan anlar: Enner Valencia ve Ali Şaşal Vural yerde kaldı

Maçın 5. dakikasında Sivasspor kalecisi ve Fenerbahçeli Enner Valencia hava topunda çarpıştı. Valencia yerden kalmadı. Hakem ve oyuncular, Ekvadorlu futbolcu için ambulans çağırdı.

Enner Valencia'ya boyunluk takıldı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. beIN SPORTS, Valencia'nın bilincinin yerinde olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli takımda, Valencia'nın yerine 14. dakikada Diego Rossi oyuna dahil oldu.