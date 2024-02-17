Son altın Nesrin'den

Dün ayrıca 3 kadın sporcumuz bronz madalya için mindere çıktı. Zeynep Yetgil, 53 kiloda Macaristan'dan Sztalvira Orsus'u 3-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. 57 kiloda Milli sporcu Elvira Kamaloğlu ise Ukranya'dan Solomiia Vynnyk'ye 10-6 yenilerek 5.'likte kaldı. Bir diğer milli sporcu Kadriye Aksoy da bronz madalya maçında Moldova'dan Irina Ringaci'ye 10-4 mağlup oldu. Milli takım, 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla organizasyonu 107 puanla 2. sırada tamamlarken, Ukrayna (112) birinci, Azerbaycan (68) üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda açıklamalarda bulundu. Şampiyonadaki milli güreşçilerin performansını değerlendiren Eroğlu, "Bu Avrupa şampiyonasında yine ilkleri yaşıyoruz. İlk defa bir Avrupa şampiyonasında grekoromende 5 sıklette finale kaldık. 2'si altın, 3'ü gümüş, 1 bronz olmak üzere 6 madalya, 147 puan elde ettik. Geçen sene yine bu takım Zagreb'de Avrupa şampiyonu olmuştu. Bu sene rüştünü bir kez daha ispat etti. 147 puan biz aldık, 142 puanlı Azerbaycan ve 99 puanlı Ermenistan ile ilk üç sırayı paylaştık. hiçbir şampiyonada üst üste 2 Avrupa şampiyonluğumuz yoktu. Bu da bizim ekibimize nasip oldu. Kadın güreşimizde ilk defa bir Avrupa şampiyonasında 4 altın madalya ile güreşmiş oluyoruz. 4 final tarihte yoktu, ilk defa bu şampiyonada oldu. Yeni tarihler yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.