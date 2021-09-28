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Sosyal medyada gündem olan Lincoln yorumu: "Alex yanında hikaye"

Galatasaray'ın eski kalecisi Orkun Uşak, eski takım arkadaşı Cassio Lincoln ile Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yı kıyasladı ve dikkati çeken ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Sosyal medyada gündem olan Lincoln yorumu: Alex yanında hikaye
Brezilyalı iki yıldız, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde birbirlerine rakip olmuşlardı.

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2014 yılında futbol kariyerini noktalayan Orkun Uşak, sarı-kırmızılı takımın formasını giydiği dönemde takım arkadaşı olan Brezilyalı yıldız Lincoln'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lincoln'ün Alex de Souza'dan daha yetenekli bir futbolcu olduğunu söyleyen Uşak, sosyal medyada gündem olan bir açıklama yaptı.

FutbolArena'ya konuşan Orkun Uşak, "Lincoln'ün sağ ayağını, sol ayağını, ellerini ayırın, her biri bir Alex yapar. Yetenek olarak Lincoln inanılmaz bir oyuncuydu. Alex falan hikaye" ifadelerini kullandı.

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