Sosyal medyada gündem olan Lincoln yorumu: "Alex yanında hikaye"

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2014 yılında futbol kariyerini noktalayan Orkun Uşak, sarı-kırmızılı takımın formasını giydiği dönemde takım arkadaşı olan Brezilyalı yıldız Lincoln'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lincoln'ün Alex de Souza'dan daha yetenekli bir futbolcu olduğunu söyleyen Uşak, sosyal medyada gündem olan bir açıklama yaptı.

FutbolArena'ya konuşan Orkun Uşak, "Lincoln'ün sağ ayağını, sol ayağını, ellerini ayırın, her biri bir Alex yapar. Yetenek olarak Lincoln inanılmaz bir oyuncuydu. Alex falan hikaye" ifadelerini kullandı.