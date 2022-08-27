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ÖZET | Southampton - Manchester United: 0-1

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United deplasmanda Southampton'ı 1-0 mağlup etti. Mücadeleye Bruno Fernandes'in attığı şık gol damga vurdu. Southampton-Manchester United maç özetini ve Bruno Fernades'in attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Southampton-Manchester United maç özeti izle: Bruno Fernandesin golünü izle
Southampton-Manchester United maç özeti izle: Bruno Fernandes'in golünü izle

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasının açılış maçında Manchester United deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi. İlk 2 maçını kaybetmesi sonrası geçen hafta Liverpool'u yenerek galibiyetle tanışan Manchester United, Southampton'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Bruno Fernandes'in golüyle kazandı

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Bruno Fernandes'in attığı gol;

Southampton-Manchester United maç özeti

Alınan bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 6'ya yükseltti. Southampton ise 4 puanda kaldı. Gelecek hafta Manchester United deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Southampton ise sahasında Chelsea'yi konuk edecek.

Southampton-Manchester United maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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