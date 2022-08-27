ÖZET | Southampton - Manchester United: 0-1

Spor

Rıza Çalımbay: Hedefimiz Beşiktaş’tan puan almak

DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçına puan yada puanlar için çıkacaklarını söyleyerek, “Bizim tek amacımız iyi oynayıp oradan puanla çıkmak. Tek düşüncemiz o. Çok zor olacak, çünkü büyük bir baskı olacak orada. İyi de kadroları var” dedi.