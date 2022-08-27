ÖZET | Southampton - Manchester United: 0-1

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasının açılış maçında Manchester United deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi. İlk 2 maçını kaybetmesi sonrası geçen hafta Liverpool'u yenerek galibiyetle tanışan Manchester United, Southampton'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Bruno Fernandes'in golüyle kazandı
Manchester United'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Bruno Fernandes'in attığı gol;
🪄 Manchester United'dan muhteşem organizasyon
🎯 Bruno Fernandes'ten gelişine ayak içi! #PL pic.twitter.com/XDiyxiDAQm
🪄 Manchester United'dan muhteşem organizasyon
Southampton-Manchester United maç özeti
Alınan bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 6'ya yükseltti. Southampton ise 4 puanda kaldı. Gelecek hafta Manchester United deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Southampton ise sahasında Chelsea'yi konuk edecek.
Southampton-Manchester United maçının özetini izlemek için tıklayınız.