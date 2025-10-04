Spor Hukukçusu Anıl Dinçer'den UEFA yorumu: İsrail'i men edebilir

Gazze'de soykırım yapan İsrail için futbol camiasından sesler giderek yükseliyor. FIFA Başkanı Infantino'nun, "FIFA jeopolitik sorunları çözemez" diyerek İsrail'i uluslararası müsabakalardan men etmeyeceklerini açıklaması tüm dünyada tepki çekmişti. Gözler, UEFA'ya çevrildi. Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, UEFA'nın İsrail'e olası yaptırımıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





İşte Anıl Dinçer'in konuya dair değerlendirmesi:





"Birleşmiş Milletler'deki "İsrail futbol müsabakalarından men edilsin" çağrısı gerçekten çok anlamlı. Belki de uzun süredir herkesin söylemek istediğinin daha yüksek bir sesle, daha yüksek bir tonda belirtilmesi. Açıkçası bu çağrı sonrasında, uluslararası medya ve spor kamuoyu bu olaya daha çok değinmeye ve gündemde tutmaya başladı. Bundan sonra asıl önemli olan FIFA ve UEFA'nın bu çağrıya nasıl bir yaklaşım göstereceği. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, UEFA Avrupa müsabakaları bunlar önemli organizasyonlar."





"UEFA İsrail'i men ederse şaşırmam"





"Bu organizasyonlardan İsrail milli takımı ve kulüplerinin ihraç edilmesi, İsrail'in insanlık dışı eylemlerine karşı caydırıcılık noktasında da önemli bir rol oynayacaktır. UEFA'nın önümüzdeki hafta acil bir toplantı organize edip karar alması beklenen, olması gereken de bu. Bu kararı UEFA'nın 19 asil üyesinin basit çoğunluğu verecek ve buradaki verilmesi muhtemel kararda konuşulan da spor kamuoyunda İsrail'in Avrupa müsabakalarından men edilmesi. UEFA, İsrail kulüplerini Avrupa müsabakalarından ihraç edebilir. Bu karara şahsen şaşırmam. Ancak FIFA'da aynı konuyu söyleyemem. Yani Dünya Kupası'ndan İsrail'in men edilmemesi konusunda Amerika'nın büyük bir çalışması ve baskısı var. Aynı zamanda da FIFA Başkanı'nın Amerika'yla ve Amerika Başkanı'yla olan yakınlığı bilinen bir gerçek."





"İsrail'in bu zamana kadar men edilmemesinin açıkça hiçbir hukuki karşılığı yok. Aksine hukuki ikilem ortaya çıkıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Rus milli takımı ve tüm kulüp takımları hem UEFA hem FIFA'dan derhal men edildi. Altını çizmek istiyorum bu karar hemen alındı. Ancak burada bir savaş durumu dahi ortada yok. Tek taraflı, insanlık dışı bir saldırı var, bir vahşet yaşanıyor. Ancak burada ne yazık ki karar alınmadı. Aksine bu zamana kadar da bekletildi. Önceden iki veya üç kez FIFA genel kurulunun bu ve benzeri konularda toplanması üyeleri tarafından teklif edilmişti. Ancak FIFA hiçbir reaksiyon göstermedi, aksiyon almadı ve genel kurulu bu konuda toplamadı. Bu da FIFA ve UEFA'ya ve kararlarına duyulan güveni zedeliyor."





"Futbolun zirvesindeki kurumların tarafların kim olduğuna bakmadan hukuki istikrar gereği eşit ve adil bir karar vermesi gerekiyor. Sportmenliği baz alan, futbolda şiddete karşı çıkan, eşitlik, adalet gibi kavramları söylemlerinden bir an dahi eksiltmeyen her iki kurumun yani UEFA'nın ve FIFA'nın bu prensiplere uygun karar vermesi gerekiyor. İsrail'in ne ölçüde men edileceğini ise FIFA ve UEFA belirleyecek yani ne çapta bir ceza alacağı. Tabii bu yönde bir karar vereceklerse umarız her iki kurum farklı kararlar vermez. Yani biri men ederken biri men etmiyorum demez."





"İsrail'in eylemleri FIFA'nın kurallarına, kanunlarına ve en önemlisi temel prensiplerine bütünüyle aykırı. Hukuki olması gereken bu insanlık dışı eylemler sona erene kadar İsrail milli takımı ve kulüplerin uluslararası tüm müsabakalardan bir an önce ihraç edilmesidir."





"Bunların yapılmaması durumunda çok ciddi sonuçlar ortaya gerçekten çıkabilir. Örneğin İspanya, Fransa gibi İsrail milli takımının ve kulüplerinin uluslararası müsabakalardan men edilmesini savunan bu ülkeler İspanya, Fransa gibi ülkeler, milli takımlarını ve kulüplerini turnuvalardan çekebilir."





"Hatta kendileri FIFA UEFA yerine başka oluşumların kurulmasını gündemlerine alabilir. Onun için futbolda birlik bütünlüğün sağlanması için FIFA ve UEFA'nın daha hiç beklemeden en acil şekilde adil ve eşit bir karar vermesi gerekiyor ve bu şekilde de spor kamuoyunda vicdanına uygun bir karar vermesi de bizlerin de temenni ettiği bir husus."







