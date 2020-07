Spor sözleri: Anlamlı kısa ve motivasyon spor sözleri

Spora başlayıp bırakanlarımız çoktur. Çok istesek de istikrarlı olmayı başaramıyoruz ya da hemen sonuç almak istiyoruz. Bu minvalde spor tarihine geçmiş ve ne popüler anlamlı, güzel ve motivasyon spor sözlerini sizler için derledik.

Kısa ve Güzel Spor Sözleri

”En güzel gol, boş kaleye atılan goldür” - Johan Cruyff

“Hayal edebilirseniz, gerçekleştirebilirsiniz” - Alex de Souza

”Bu oyunu seviyorum çünkü her attığım giriyor” - Ray Allen

Başarısızlığı kabul edebilirim ama denememeyi kabul edemem. - Michael Jordan

Zorluklar hayatta kaçınılmaz, yenilmek ise sizin seçiminizdir. - Roger Crawford

En büyük zenginlik sağlıktır. - Virgil

Vücudunuza iyi bakın. Yaşamak zorunda olduğunuz tek yer orasıdır. - Jim Rohn

Anlamlı Motivasyon Spor Sözleri

“YaşIandığımız için egzersiz yapmayı bırakmıyoruz, egzersiz yapmadığımız için yaşIanıyoruz.” - Dr Kenneth Copper Kaynak

Hiç bir şeye sınır koymamalısınız. Ne kadar hayal ederseniz, o kadar ileriye gidebilirsiniz. - Michael Phelps

Acı geçicidir. Vazgeçmek ise sonsuze dek sürer. - Lance Armstrong

Şampiyonlar doğruyu yapana kadar oynarlar. - Billie Jean King

Sabahları beynim ne yaptığımı çözene dek egzersiz yapmalıyımdır. - Marsha Doble

Kariyerim boyunca 9000’den fazla başarısız atış yaptım, 300’den fazla oyun kaybettim, 26 kez oyun kazandıracak atışı ıskaladım. Çabaladıkça başarısız oldum, başarısız oldukça çabaladım. İşte başarımın sırrı! - Michael Jordan

Hareket eksikliği her insanda iyi kondisyonu yok eder. Hareket ve metodolojik fiziksel egzersiz ise onu korur ve sürdürülebilmesini sağlar. - Eflatun

Ben hiçbir zaman dünyayı yenmek için yola çıkmadım. Ben sadece en iyisini yapmak için yola çıktım. - Al Oeter

Spora vereceğimiz mana, gençliğe vereceğimiz mananın öz kardeşidir. - Peyami Safa

Önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuz, sonra da alışkanlıklarımız bizi oluşturur. - John Dryden

Ya başlamamalı, ya da bitirmeli. -OvidiusDemir mıknatısa aşıktır. Hep ona doğru koşar, zafer de sabra aşıktır ve devamlı ona koşar. - Sühreverdi

Yapabileceğinize de inansanız, yapamayacağınıza da inansanız haklı çıkarsınız. - Henry Ford

İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır. - Jean Paul Sartre

Bir şeyin her şeyini öğren. [Latin Atasözü: Ab uno disce omnes]

Pek çok konuda başarı, başarmanın ne kadar vakit alacağını bilmeye bağlıdır. - Montesgieu

Gerçek başarı başarısızlık korkusunu yenebilmektir. - Sweeney

Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir. - Moliere

