Spor sözleri: Anlamlı kısa ve motivasyon spor sözleri
Spot tarihine geçen en anlamlı, güzel, kısa, öz, motivasyon spor sözleri burada. Sporcu ve spora yeni başlayanlar için istikrarı arttırmak, fiziksel ve ruhsal motivasyonu artırmak için söylenmiş en güzel spor sözlerini sizler için derledik. İşte anlam yüklü, sporda motivasyonunuzu arttıracak sözler.
Haber MerkeziYeni Şafak
Spora başlayıp bırakanlarımız çoktur. Çok istesek de istikrarlı olmayı başaramıyoruz ya da hemen sonuç almak istiyoruz. Bu minvalde spor tarihine geçmiş ve ne popüler anlamlı, güzel ve motivasyon spor sözlerini sizler için derledik.
Kısa ve Güzel Spor Sözleri
”En güzel gol, boş kaleye atılan goldür” - Johan Cruyff
“Hayal edebilirseniz, gerçekleştirebilirsiniz” - Alex de Souza
”Bu oyunu seviyorum çünkü her attığım giriyor” - Ray Allen
Başarısızlığı kabul edebilirim ama denememeyi kabul edemem. - Michael Jordan
Zorluklar hayatta kaçınılmaz, yenilmek ise sizin seçiminizdir. - Roger Crawford
En büyük zenginlik sağlıktır. - Virgil
Vücudunuza iyi bakın. Yaşamak zorunda olduğunuz tek yer orasıdır. - Jim Rohn
Anlamlı Motivasyon Spor Sözleri
“YaşIandığımız için egzersiz yapmayı bırakmıyoruz, egzersiz yapmadığımız için yaşIanıyoruz.” - Dr Kenneth Copper Kaynak
Hiç bir şeye sınır koymamalısınız. Ne kadar hayal ederseniz, o kadar ileriye gidebilirsiniz. - Michael Phelps
Acı geçicidir. Vazgeçmek ise sonsuze dek sürer. - Lance Armstrong
Şampiyonlar doğruyu yapana kadar oynarlar. - Billie Jean King
Sabahları beynim ne yaptığımı çözene dek egzersiz yapmalıyımdır. - Marsha Doble
Kariyerim boyunca 9000’den fazla başarısız atış yaptım, 300’den fazla oyun kaybettim, 26 kez oyun kazandıracak atışı ıskaladım. Çabaladıkça başarısız oldum, başarısız oldukça çabaladım. İşte başarımın sırrı! - Michael Jordan
Hareket eksikliği her insanda iyi kondisyonu yok eder. Hareket ve metodolojik fiziksel egzersiz ise onu korur ve sürdürülebilmesini sağlar. - Eflatun
Ben hiçbir zaman dünyayı yenmek için yola çıkmadım. Ben sadece en iyisini yapmak için yola çıktım. - Al Oeter
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