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Spor

St. Patrick's - Başakşehir | Canlı skor - Canlı sonuç

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Mücadele Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. St. Patrick's - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:51 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:57 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Turuncu-lacivertliler avantaş arıyor.
Turuncu-lacivertliler avantaş arıyor.

Temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele saat 21.45'de başlayacak. Karşılaşma Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


Turuncu-lacivertliler, Avrupa'da daha önce çıktığı 54 maçta 21 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.


ST. PATRİCK'S - BAŞAKŞEHİR 11'LER

St. Patrick's: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Lennon, Palmer, Forrester, Elbouzedi, Mulraney, Melia.

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek.


ST. PATRİCK'S - BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR


KONFERANS LİGİ PLAY-OFF SONUÇLARI


#RAMS Başakşehir
#St. Patrick's
#Konferans Ligi
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