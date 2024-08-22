St. Patrick's - Başakşehir | Canlı skor - Canlı sonuç

Temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele saat 21.45'de başlayacak. Karşılaşma Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Turuncu-lacivertliler, Avrupa'da daha önce çıktığı 54 maçta 21 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.
ST. PATRİCK'S - BAŞAKŞEHİR 11'LER
St. Patrick's: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Lennon, Palmer, Forrester, Elbouzedi, Mulraney, Melia.
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek.