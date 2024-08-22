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Spor

İrlanda'da kazanan çıkmadı: Başakşehir deplasmanda berabere kaldı |ÖZET

Temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile 0-0 berabere kaldı. St. Patrick's - Başakşehir maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:44 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:03 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
İrlanda'da gol sesi çıkmadı.
İrlanda'da gol sesi çıkmadı.

Temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's ile 0-0 berabere kaldı.


Mücadelenin hakemi Mohammed Al Emara, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Maçın kalan bölümünü dördüncü hakem Peiman Simani yönetti.


Rövanş karşılaşması 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.


ST. PATRİCK'S - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

St. Patrick's - Başakşehir maçının özetini izlemek için

ST. PATRİCK'S - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU


KONFERANS LİGİ PLAY-OFF SONUÇLARI


#RAMS Başakşehir
#St. Patrick's
#Konferans Ligi
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