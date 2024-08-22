İrlanda'da gol sesi çıkmadı.
Temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's ile 0-0 berabere kaldı.
Mücadelenin hakemi Mohammed Al Emara, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Maçın kalan bölümünü dördüncü hakem Peiman Simani yönetti.
Rövanş karşılaşması 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
ST. PATRİCK'S - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ
ST. PATRİCK'S - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ
ST. PATRİCK'S - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU
ST. PATRİCK'S - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU
KONFERANS LİGİ PLAY-OFF SONUÇLARI
KONFERANS LİGİ PLAY-OFF SONUÇLARI
#RAMS Başakşehir
#St. Patrick's
#Konferans Ligi
33 dakika önce