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Stanimir Stoilov'dan Türkiye Kupası formatına sert eleştiri

Stanimir Stoilov'dan Türkiye Kupası formatına sert eleştiri

20:1727/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Teknik direktör Stanimir Stoilov
Teknik direktör Stanimir Stoilov

Göztepe deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti ve kupada çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kupanın formatını eleştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-0'lık skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.


Mücadelenin ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.


Kupada kazanmanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Stoilov,
"Bizim için ciddi bir oyun ortaya koymak ve kazanmak önemliydi. Kazanarak bunu başardık. Grupta 3 galibiyetle 9 puan topladık. Görevimizi yerine getirdik. Grup aşaması sistemini anlayamadım. Rakibimizle (Fenerbahçe) oynayamadan grubu tamamladık. Tüm maçları kazandık ama rakibimizle oynama fırsatı bulamadık. Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Kasımpaşa genç oyuncularla oynadı. Gelecek vaat eden oyuncular, iyi bir performans ortaya koydular"
ifadelerini kullandı.





#Göztepe
#Stanimir Stoilov
#Ziraat Türkiye Kupası

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