Süleyman Atlı Zagreb'de finale çıktı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 23 Nisan tarihine kadar sürecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası dün başladı. İlk gün sabah seansında serbest stilde eleme müsabakaları yapıldı.





57 kiloda Avrupa Şampiyonu güreşçimiz Süleyman Atlı çeyrek finalde Bulgar Georgi Valentinov'u 5-4 yendi. Yarı finalde de Gürcü Roberti Dingashvili'ye adeta minderi dar eden Atlı, ilk yarıyı 2-1 önde geçtikten sonra art arda sayılarla rakibini 13-1 teknik üstünlükle geçip finale yükseldi. Atlı bugün 19.00'da Azerbaycanlı Aliabbas ile altın madalya mücadelesi verecek.





Diğer sporcularımızdan Hamza Alaca (65), Servet Coşkun (70), ve Muhammed Akdeniz (79) Gürcü rakiplerine yenilerek elendi. 97 kiloda İbrahim Çiftçi ise Litvanyalı Krasauskas'u 10-0 yenerken, çeyrek finalde Gürcü Matcharasvili'ye son saniyede verdiği 1 puanla 4-3 yenildi. Gürcü güreşçi finale kalırsa Çiftçi, repesajda Moldovalı Lefter'le madalya mücadelesi verecek.





Taha mindere çıkıyor





Şampiyona bugün serbest stil müsabakaları ile devam edecek. 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, İsrailli Popov'la, 74 kiloda Soner Demirtaş, Moldovalı Grahmez'le, 86 kiloda Fatih Erdin, Rus asıllı Fransız Valiev'le 92 kiloda Feyzullah Aktürk, Moldovalı Grosul'la karşılaşacak. 125 kiloda ilk turu maçsız Taha Akgül ise bugün çeyrek finalde Azerbaycanlı Meshvildishvili / Alman Cudunovic galibiyle karşılaşacak.











