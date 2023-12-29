Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışında olan ve 17 hafta sonunda 44 puana sahip Fenerbahçe ile Galatasaray, geçtiğimiz pazar günü oynanan ve golsüz tamamlanan lig maçının ardından bu kez 2023 Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, bugün saat 20.45'te Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteği maç ATV'den canlı yayınlanacak.













Fred bugün sahada olacak





Kayserispor maçında kırmızı kart görerek ligde 3 maç ceza alan Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Fred, bugün Süper Kupa maçında sahada olacak. Fred'in dönüşüyle İrfan Can Kahveci yeniden sağ kanada, Cengiz Ünder ise yedek kulübesine çekilecek. Stoper tandemi Djiku-Oostervvolde ikilisinden oluşacak. Sağ bekte Osayi, sol bekte ise Ferdi görev yapacak.

Fred, bu sezon 18 maça çıktı ve 6 asist kaydetti.





Ziyech kadroya alınmadı





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kadıköy'deki derbide yorulan Mertens'i bugün kulübeye çekip, Zaha'yı ilk 11'e monte edecek. Sakatlığı nedeniyle Ziyech kadroya alınmazken, Faslı oyuncunun milli takım kadrosuna çağırılması taraftarların tepkisine neden oldu. Kupada ayrıca ülkesine dönen Angelino da oynamayacak.





Maskeli Icardi





Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde Djiku ile girdiği pozisyonlarda yüzünde morluklar oluşan ve elmacık kemiğinde problem yaşayan Mauro Icardi'nin bugün sahaya maskeyle çıkması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldız için, "Maskeyle antrenmana çıktı. Oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz" dedi.













Gözler Dzeko'da





Süper Lig'de gol krallığı yarışında attığı 12 golle zirveyi Mauro Icardi ile paylaşan Edin Dzeko, İsmail Kartal'ın hücumdaki en önemli kozu olacak. Boşnak yıldız, "Burada geçen yıl Inter ile Milan'a karşı kupa kaldırdım. Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım derken, son maçta Icardi ile tartışması konusunda, "Sahada olan sahada kalır. Arkadaşlımız devam ediyor" diye konuştu.

















Muhtemel 11'ler





Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kaan, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

















Dev maça yoğun ilgi





2023 Turkcell Süper Kupa maçına yoğun bir ilgi söz konusu. 25 bin kişi kapasiteli Al-Awwal Park'ta oynanacak olan maçın saatine kadar biletlerin tamamının tükenmesi bekleniyor. Ayrıca şehir içinde birçok billboardlarda ve AVM'lerde maçın reklamı da yapılıyor. Maçın oynanacağı stat, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi ekiplerinden Al Nassr'a ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic ve Aymeric Laporte gibi futbolcuların mücadele ettiği statta ülkemizde de oynayan Anderson Talisca ve Alex Telle s de sahne alıyor.

Al-Awwal Park









108 milyon TL dağıtılacak





Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçına 108 milyon TL bütçe ayrıldı. Galip ayrılan takım 65 milyon TL'yi kasasına götürecek, diğer takım ise 43 milyon TL kazanacak. Dev organizasyonda Suudi Arabistan, iki takımın ulaşım, konaklama ve diğer harcamalarını da karşılıyor.





Statta 100. yıl etkinliği yapılacak





Mücadele öncesinde statta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla etkinlikler de yapılacak. Bakan ve milletvekillerinin yanı sıra eski milli futbolculardan Mehmet Topal, Selçuk İnan, Gökhan Gönül, Faryd Mondragon, Dirk Kuyt, teknik direktörler; Mircea Lucescu, Robert Mancini, Vincenzo Montella Riyad'a davet edilenler arasında yer aldı. Bu isimlerin yanı sıra birçok sanatçı da Riyad'daki kafilede olacak.





Sanatçılar sahne alacak





Mücadele öncesinde ses ve ışık gösterilerinin yapılacağı AI-Awwal Park Stadyumu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılına özel tören gerçekleştirilecek. Birçok sanatçının sahne alacağı maç öncesinde Norm Ender 100. Yıl Marşı'nı seslendirecek. Ayrıca 100 kişilik ekiple Türk bayrağı, Atatürk posteri ve kulüp armaları da açılacak.























