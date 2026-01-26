Yeni Şafak
22:4926/01/2026, Pazartesi
AA
Süper Lig 19. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı. Oynanan karşılaşmaların sonuçları, güncel puan durumu ve 20. hafta maç programı haberimizde.

Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 46'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, haftayı 43 puanla ikinci sırada tamamladı.

Üçüncü basamakta bulunan Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ve puanını 41'e yükseltti.

Süper Lig'in 19. haftasında 5 müsabaka berabere sonuçlandı. İkişer karşılaşmayı ise ev sahibi ve konuk takımlar kazandı. 9 mücadelede toplam 23 gol kaydedildi.

Maç sonuçları

Ligin 19. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-1

Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir: 0-3

Samsunspor-Kocaelispor: 0-0

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-3

Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-1

Fenerbahçe-Göztepe: 1-1

ikas Eyüpspor-Beşiktaş: 2-2

Puan durumu

Süper Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

20. hafta programı

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:

30 Ocak Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

31 Ocak Cumartesi:

14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor (Alanya Oba)

17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor (RAMS Park)

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Turka Araç Muayene Kocaeli)

