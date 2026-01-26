Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı. Oynanan karşılaşmaların sonuçları, güncel puan durumu ve 20. hafta maç programı haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 46'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, haftayı 43 puanla ikinci sırada tamamladı.
Üçüncü basamakta bulunan Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ve puanını 41'e yükseltti.
Süper Lig'in 19. haftasında 5 müsabaka berabere sonuçlandı. İkişer karşılaşmayı ise ev sahibi ve konuk takımlar kazandı. 9 mücadelede toplam 23 gol kaydedildi.
Maç sonuçları
Ligin 19. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-1
Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir: 0-3
Samsunspor-Kocaelispor: 0-0
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-3
Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 1-1
Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-1
Fenerbahçe-Göztepe: 1-1
ikas Eyüpspor-Beşiktaş: 2-2
Puan durumu
Süper Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
20. hafta programı
Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor (Alanya Oba)
17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Isonem Park Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor (RAMS Park)
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Turka Araç Muayene Kocaeli)