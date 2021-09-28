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Süper Lig ekibinde Volkan Demirel sesleri: İlk teklif yapıldı

Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan ve yayıncı kuruluşta spor yorumculuğu yapmaya başlayan Volkan Demirel'e ilk teknik direktörlük teklifi geldi. Daha önce teknik direktör olarak yoluna devam etmek istediğini belirten Demirel'in gelen bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig ekibinde Volkan Demirel sesleri: İlk teklif yapıldı
Volkan Demirel

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak çalışan ve bu sezon başında sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta spor yorumculuğu yapmaya başlamıştı.

Akşam'ın haberine göre yoluna teknik direktör olarak devam etmek isteyen Demirel'e ilk teklif, Yusuf Şimşek ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan geldi. Fakat Volkan Demirel, gelen bu teklifi kabul etmedi.

Süper Lig'de Volkan Demirel sesleri

Teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayıracağı iddia edilen Yeni Malatyaspor'da, Volkan Demirel ismi gündeme geldi. Fakat başkan Adil Gevrek'in böyle bir değişikliğe sıcak bakmadığı iddia edildi.

  • "İsteyenler var"
  • Fenerbahçe'den ayrılırken düzenlenen basın toplantısında konuşan Volkan Demirel, yoluna teknik direktör olarak devam etmek istediğini söylemişti. Teklifler aldığını belirten Demirel, "Şu an için 3-4 tane opsiyonum var. Konuşmalar var, isteyenler var. Onları değerlendirmek için biraz zaman gerekiyor. Aceleye gerek yok, doğru kararı vermeye çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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