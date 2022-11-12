Galatasaray, Başakşehir'i farklı geçti

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (3), Icardi, Mertens, Abdülkerim Bardakçı ve Ndayishimiye (KK) kaydetti. Başakşehir - Galatasaray maçının özet görüntülerini ve atılan golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

Başakşehir - Galatasaray maç özeti

9. dakikada sol köşeden Oliveira’nın kullandığı kornerde kaleye yönelen topu kaleci Muhammed Şengezer son anda dışarı çeldi.

14. dakikada Oliveira ile paslaşan Kerem ceza sahası içinde topla buluştu. Kerem’in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

27. dakikada ceza sahası dışı sağ kanattan Traore, kullandığı serbest vuruşta ortasını kale önüne yaptı. Ön direkte Mounir’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

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31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boey’in ortasında arka direkte Abdulkerim’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak direk önünde bulunan Icardi’ye de çarparak auta gitti.

36. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Traore’nin yerden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

43. dakikada Ndayishimiyye’nin Torreira’ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Atilla Karaoğlan penaltı olarak değerlendirdi.

45. dakikada Icardi’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer’in sağından filelere gitti. 0-2

45+5. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Rashica’nın ortasında meşin yuvarlak Ndayishimiyye’ye çarpıp yön değiştirerek ağlarla buluştu. 0-3

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48. dakikada Mertens'in pasında sağ kanatta topla hareketlenen Milot Rashica'nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruş direkten döndü.

59. dakikada Caiçara'nın pasında Kerem Aktürkoğlu araya girdi. Kerem'in savunma arkasına pasına hareketlenen Mauro Icardi, vurabileceği pozisyonda topukla pası sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşuyla farkı 4'e çıktı. 0-4

65. dakikada Mertens'in pasıyla başlayan Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun içeri çevirdiği topla Milot Rashica buluştu. Rashica'nın pasında Dries Mertens, Galatasaray adına farkı 5'e çıkardı. 0-5

85. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mauro Icardi'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top yeniden ağlarla buluştu. Aktürkoğlu bu golle birlikte hat-trick yapmayı başardı: 0-6

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88. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşu ile 7. gol geldi. 0-7

Karşılaşma 7-0'lık Galatasaray'ın galibiyetiyle sona erdi.

Teknik direktörlükte ilk kazanan Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip oldu. Profesyonel futbolculuk kariyerlerine Galatasaray altyapısında yetişerek başlayan, sarı-kırmızılı ekipte UEFA Kupası zaferi yaşayan Türk futbolunun iki önemli orta saha oyuncusu, hem A Milli Takım'da hem de İtalya'nın Inter takımında birlikte forma giydi. İki teknik adamın karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan 7-0'lık skorla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.

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Emre Belözoğlu teknik adamlık kariyerinde en ağır mağlubiyetini yaşadı

Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i 7-0 yendiği karşılaşmada Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez 7 farklı bir mağlubiyet yaşadı. Başakşehir'in başında 56, Fenerbahçe ile 10 maça çıkan Belözoğlu, teknik adamlık kariyerindeki 66'ncı maçında ilk kez sahadan 5 farklı mağlubiyetle ayrıldı. Belözoğlu kariyerinde daha önce 3, 4, 5 ya da 6 farklı mağlubiyetler de yaşamamıştı.

Fernando Muslera İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada 76'ncı dakikada sarı kart gören Fernando Muslera, cezalı duruma düştü. Bu sezon Süper Lig'de 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli eldiven, Dünya Kupası arasının ardından ligin 15'inci haftasında oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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Yunus Akgün kadroya giremedi

Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'e maç kadrosunda yer vermedi. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Ofspor'a karşı oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 59 dakika sahada kalan Yunus Akgün, maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti pic.twitter.com/m6gfvbPSB9 — SPOR (@yenisafakspor) November 12, 2022



