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Spor 2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak?
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2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. İşte yeni sezonun başlama tarihi...

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Haber Merkezi AA
Süper Lig yeni sezon 2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak?
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde 2022-2023 sezonu planlamasını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek. 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

Dünya Kupası var

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig ve 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek. TFF 2. Lig, 27-28 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

  • TFF 3. Lig ise 3-4 Eylül'den itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek. Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
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