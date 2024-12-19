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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

10:2719/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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17. haftanın hakem kadroları belli oldu.
17. haftanın hakem kadroları belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış karşılaşması olan Eyüpspor - Fenerbahçe mücadelesini Emre Kargın yönetecek.

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 17. haftası yarın tek maçla başlayacak. Haftanın açılışında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligde hafta 23 Aralık Pazartesi günü oynanacak iki maçla tamamlanacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yarın başlayacak yeni hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.


TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:


20 Aralık Cuma

20.00: ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın


21 Aralık Cumartesi

16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan

19.00: Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın


22 Aralık Pazar

13.30: Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00: Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

16.00: Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen

19.00: Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün


23 Aralık Pazartesi

20.00: Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00: RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu



#Süper Lig
#Eyüpspor
#Fenerbahçe

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