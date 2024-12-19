Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış karşılaşması olan Eyüpspor - Fenerbahçe mücadelesini Emre Kargın yönetecek.
Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 17. haftası yarın tek maçla başlayacak. Haftanın açılışında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligde hafta 23 Aralık Pazartesi günü oynanacak iki maçla tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yarın başlayacak yeni hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
20.00: ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın
16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan
19.00: Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
13.30: Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00: Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
16.00: Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen
19.00: Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
20.00: Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00: RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu