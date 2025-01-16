Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! İki isim kızağa çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 20. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Haftanın açılış karşılaşması olan Hatayspor - Galatasaray maçında Cihan Aydın görev yapacak. Öte yandan MHK, Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu ve Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a 20. haftada görev vermedi.
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:
20.00: Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın
13.30: Başakşehir-Rizespor: Oğuzhan Çakır
16.00: Gaziantep FK-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00: Beşiktaş-Samsunspor: Kadir Sağlam
13.30: Göztepe-Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00: TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00: Eyüpspor-Alanyaspor: Yasin Kol
19.00: Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20.00: Trabzonspor-Sivasspor: Zorbay Küçük