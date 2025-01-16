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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! İki isim kızağa çekildi

Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! İki isim kızağa çekildi

14:4316/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Hakem Cihan Aydın 20. haftanın açılış maçında düdük çalacak.
Hakem Cihan Aydın 20. haftanın açılış maçında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 20. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Haftanın açılış karşılaşması olan Hatayspor - Galatasaray maçında Cihan Aydın görev yapacak. Öte yandan MHK, Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu ve Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a 20. haftada görev vermedi.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:


17 Ocak Cuma

20.00: Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın


18 Ocak Cumartesi

13.30: Başakşehir-Rizespor: Oğuzhan Çakır

16.00: Gaziantep FK-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00: Beşiktaş-Samsunspor: Kadir Sağlam


19 Ocak Pazar

13.30: Göztepe-Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00: TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00: Eyüpspor-Alanyaspor: Yasin Kol

19.00: Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler


20 Ocak Pazartesi

20.00: Trabzonspor-Sivasspor: Zorbay Küçük


#Süper Lig
#Galatasaray
#Hatayspor

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