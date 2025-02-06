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Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu

11:446/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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23. haftanın hakemleri açıklandı.
23. haftanın hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Haftanın açılış karşılaşması Samsunspor - Hatayspor maçında Alper Akarsu düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


7 Şubat Cuma:


20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu


8 Şubat Cumartesi:


16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay


19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan


9 Şubat Pazar:


13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün


16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın


19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük


19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır


10 Şubat Pazartesi:


20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen


20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol


#Süper Lig
#Hakem
#TFF

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