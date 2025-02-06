Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Haftanın açılış karşılaşması Samsunspor - Hatayspor maçında Alper Akarsu düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
7 Şubat Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
8 Şubat Cumartesi:
16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
9 Şubat Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın
19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol