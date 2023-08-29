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Spor

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

19:03 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Süper Lig'de 4.haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 4.haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.


Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:


1 Eylül Cuma:

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar


21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan


2 Eylül Cumartesi:

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen


19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan


21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: Yasin Kol


21.45 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan


3 Eylül Pazar:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker


19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: Zorbay Küçük


21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler


21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: Sarper Barış Saka


#Süper Lig
#hakem
#TFF
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