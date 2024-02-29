Spor

Trendyol Süper Lig 28. hafta maç programı, güncel puan durumu ve gol krallığı

Trendyol Süper Lig 28.hafta maç programı yayımlandı. İçerisinde derbinin de bulunduğu haftada futbolseverler zirve yarışında nefes kesecek maçlara konuk olacak. Haftanın açılış maçında yarın Kasımpaşa ile EMS Yapı Sivasspor karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 28. hafta maç programı…

10:08 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:16 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig, 28. hafta maçlarıyla devam edecek.
Trendyol Süper Lig, 28. hafta maçlarıyla devam edecek.
, 28. hafta maçlarıyla devam edecek. Süper Lig 28. hafta maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

1 MART CUMA

20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

2 MART CUMARTESİ

13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

3 MART PAZAR

13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

4 MART PAZARTESİ

17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI






#Süper Lig
#Recep Tayyip Erdoğan
#28. hafta fikstür
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Petrol sert düştü! Motorin ve benzine indirim gelecek mi? 29 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları