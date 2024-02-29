SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:
1 MART CUMA
20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
2 MART CUMARTESİ
13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)
3 MART PAZAR
13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
4 MART PAZARTESİ
17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)