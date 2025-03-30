Süper Lig'de heyecan sürüyor: Eyüpspor'un konuğu Başakşehir

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon 27 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor'un 44 puanı bulunuyor.

Ligde bu sezon oynadığı 26 maçta 10'ar galibiyet ve yenilgi, 6 beraberlik yaşayan RAMS Başakşehir ise 36 puana sahip. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

ikas Eyüpspor'da kart cezalıları Caner Erkin, Tayfur Bingöl ve Emre Mor, yarınki maçta forma giyemeyecek. Eflatun-sarılı takımda sakatlıkları devam eden Leo Dubois, Taras Stepanenko, Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö ve Sinan Gümüş'ün de müsabakada forma giymesi beklenmiyor.