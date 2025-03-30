Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'de heyecan sürüyor: Eyüpspor'un konuğu Başakşehir

Süper Lig'de heyecan sürüyor: Eyüpspor'un konuğu Başakşehir

12:0330/03/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 31 Mart Pazartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 31 Mart Pazartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında yarın ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon 27 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor'un 44 puanı bulunuyor.


Ligde bu sezon oynadığı 26 maçta 10'ar galibiyet ve yenilgi, 6 beraberlik yaşayan RAMS Başakşehir ise 36 puana sahip. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.


Eyüp'te 8 eksik


ikas Eyüpspor'da kart cezalıları Caner Erkin, Tayfur Bingöl ve Emre Mor, yarınki maçta forma giyemeyecek. Eflatun-sarılı takımda sakatlıkları devam eden Leo Dubois, Taras Stepanenko, Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö ve Sinan Gümüş'ün de müsabakada forma giymesi beklenmiyor.


Başakşehir'de ise kart cezalısı Deniz Türüç'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan Festy Ebosele ve Onur Ergün, karşılaşmada görev yapamayacak.



#Başakşehir
#Eyüpspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda (30 Mart- 1 Nisan) Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri