Süper Lig'de istifa: Maç sonu TFF'ye salladı görevi bıraktı

Gaziantep FK deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Burak Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıkladı.
"MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi rahat, keyfi yerinde. Kim koruyor bilmiyorum, büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. Federasyonla sıkıntılı bir durum yaşadım, bunu da ondan yaptılar. Federasyondaki bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyor. Ben de birazdan konuşacağım. Bugüne kadar gitmediysem başkana verdiğim sözden dolayı gitmedim. Takımıma para aradım, çocukların maaşlarını ve primlerini yatırttırdım. Kendim para almıyorum, çok cüzi. Bana çok fazla terbiyesizlik yapıldı, görmezden geldim. Başkanımıza söz verdim. Bu TFF, bu hakemler, TFF’nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması… Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde."