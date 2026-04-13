Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'de istifa: Maç sonu TFF'ye salladı görevi bıraktı

22:35 13/04/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi sona erdi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçı sonrası görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kararını duyuran Yılmaz, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu hedef aldı.

Gaziantep FK deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Burak Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Basın toplantısında kararını duyuran Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu hedef aldı.

'Ali Kıran Baş kesen gibi rahat'

"MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi rahat, keyfi yerinde. Kim koruyor bilmiyorum, büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. Federasyonla sıkıntılı bir durum yaşadım, bunu da ondan yaptılar. Federasyondaki bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyor. Ben de birazdan konuşacağım. Bugüne kadar gitmediysem başkana verdiğim sözden dolayı gitmedim. Takımıma para aradım, çocukların maaşlarını ve primlerini yatırttırdım. Kendim para almıyorum, çok cüzi. Bana çok fazla terbiyesizlik yapıldı, görmezden geldim. Başkanımıza söz verdim. Bu TFF, bu hakemler, TFF’nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması… Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde."





#Süper Lig
#Burak Yılmaz
#Gaziantep FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Motorin litre fiyatına dev indirim: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, motorine indirim kaç lira? İşte 14 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları