Süper Lig'de sakatlık şoku: Takımın en önemli ismi sezonu kapattı

Yukatel Kayserispor kaptanı Bernard Mensah sakatlandı. Ganalı futbolcunun 4-5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün yapılan antrenman sırasında futbolcumuz Bernard Mensah sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması geçirmiştir. Tedavisi ile ilgili gelişmeler ilerleyen zamanlarda kamuoyuna aktarılacaktır" denildi.
- Bernard Mensah, Beşiktaş'tan döndükten sonra Kayserispor ile sezona iyi bir giriş yapmıştı. Takımın kaptanlığını yapan oyuncu 6 maçta 2 gol atmış 3 de asist yapmıştı.