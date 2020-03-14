Süper Lig'de şoke eden sakatlık: Elmacık kemiği ve yan göz kemiğinde kırık var

Ankaragücü-Çaykur Rizespor mücadelesinin 64. dakikasında Ismael Diomende ile girdiği bir hava topu mücadelesinde Diomande'den sert bir kafa darbesi alan Sedat Ağçay, sedye ile saha kenarına alınarak hastaneye kaldırılmıştı. Ankara ekibi, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Tecrübeli futbolcunun ameliyat olacağının belirtildiği paylaşımda şu ifadelere yer verildi;