SÜPER LİG

Süper Lig'de şoke eden sakatlık: Elmacık kemiği ve yan göz kemiğinde kırık var

Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor maçında girdiği kafa topu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinde kırık olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Mücadeleye devam edemeyen tecrübeli oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mücadeleye devam edemeyen tecrübeli oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak / AA

Ankaragücü-Çaykur Rizespor mücadelesinin 64. dakikasında Ismael Diomende ile girdiği bir hava topu mücadelesinde Diomande'den sert bir kafa darbesi alan Sedat Ağçay, sedye ile saha kenarına alınarak hastaneye kaldırılmıştı. Ankara ekibi, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Tecrübeli futbolcunun ameliyat olacağının belirtildiği paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

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