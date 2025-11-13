Yeni Şafak
Süper Lig'den sadece iki futbolcu 1 yıl men cezası aldı

16:1613/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Süper Lig'den iki, 1. Lig'den üç futbolcuya bir yıl men cezası verildi.
Süper Lig'den iki, 1. Lig'den üç futbolcuya bir yıl men cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında Süper Lig ve 1. Lig’den çok sayıda futbolcuya ceza verdi. Sadece iki ligden beş futbolcuya 12 yıl hak mahrumiyeti uygulandı. İşte o isimler...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen Süper Lig ve 1. Lig futbolcuların cezalarını duyurdu.


DİSİPLİN KURULU CEZALARI AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), uzun süredir devam eden bahis soruşturmasının ardından kararını duyurdu. Disipline sevk edilen Süper Lig ve 1. Lig futbolcularına çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezaları uygulandı.


GALATASARAY VE TRABZONSPORLU FUTBOLCULARA CEZA

PFDK kararına göre, Galatasaraylı Eren Elmalı 45 gün, Metahan Baltacı ise 9 ay süreyle futboldan men edildi. Trabzonspor forması giyen Boran Başkan’a 3 ay, Salih Malkoçoğlu’na ise 45 gün ceza verildi.



SÜPER LİG'DEN İKİ OYUNCUYA 1 YIL MEN

Soruşturma kapsamında listede tek yabancı futbolcu olarak yer alan Konyasporlu Ndao ile Kayserisporlu Abdulsamet Burak, 12 ay hak mahrumiyeti aldı. Böylece iki futbolcu, Süper Lig’de bir yıl sahalardan uzak kalacak isimler oldu.

Konyaspor futbolcusu Alassane Ndao - Kayserispor futbolcusu Abdulsamet Burak

1'İNCİ LİG'DEN ÜÇ İSME 1 YIL MEN

Trendyol 1'inci Lig’de yer alan Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural, Boluspor kalecisi Orkun Özdemir ile Amed Spor oyuncusu Oktay Aydın’a da 12 ay futboldan men cezası verildi.

Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural - Amed Spor futbolcusu Oktay Aydın - Boluspor kalecisi Orkun Özdemir


