Süper Lig'den sadece iki futbolcu 1 yıl men cezası aldı

Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), uzun süredir devam eden bahis soruşturmasının ardından kararını duyurdu. Disipline sevk edilen Süper Lig ve 1. Lig futbolcularına çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezaları uygulandı.

PFDK kararına göre, Galatasaraylı Eren Elmalı 45 gün, Metahan Baltacı ise 9 ay süreyle futboldan men edildi. Trabzonspor forması giyen Boran Başkan’a 3 ay, Salih Malkoçoğlu’na ise 45 gün ceza verildi.

Soruşturma kapsamında listede tek yabancı futbolcu olarak yer alan Konyasporlu Ndao ile Kayserisporlu Abdulsamet Burak, 12 ay hak mahrumiyeti aldı. Böylece iki futbolcu, Süper Lig’de bir yıl sahalardan uzak kalacak isimler oldu.