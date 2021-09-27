Spor Süper Ligin yıldızından Ajax-Beşiktaş maçı öncesinde olay sözler
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Süper Lig'in yıldızından Ajax-Beşiktaş maçı öncesinde olay sözler

Süper Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Leandro Kappel, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligin yıldızından Ajax-Beşiktaş maçı öncesinde olay sözler
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Dortmund'a 2-1 mağlup olmuştu.

Altay'ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, ülkesinin basınına Ajax-Beşiktaş maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Son lig karşılaşmasında Beşiktaş'ı mağlup ettiklerini söyleyen Kappel, siyah beyazlıların Ajax deplasmanında işlerinin çok zor olduğunu söyledi.

İşte Kappel'in sözlerinden öne çıkanlar;

"Beşiktaş'ın Ajax karşısında şansı yüzde sıfır! 9-0 biten Cambuur maçı gibi olacak. Eğer ilk gol erken gelirse, dev bir skor olur."

"Beşiktaş'ta 13 tane sakat oyuncu var. Ajax karşısında hiçbir şansları yok. Ajax, Beşiktaş'ı dağıtır."

"Beşiktaş'ın iki stoperi de çok ağır. Bana göre ön taraftaki oyuncularında da özel bir şey yok. Ajax için çok kolay bir galibiyet olacak."


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