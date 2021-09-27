Süper Lig'in yıldızından Ajax-Beşiktaş maçı öncesinde olay sözler

Altay'ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, ülkesinin basınına Ajax-Beşiktaş maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Son lig karşılaşmasında Beşiktaş'ı mağlup ettiklerini söyleyen Kappel, siyah beyazlıların Ajax deplasmanında işlerinin çok zor olduğunu söyledi.

İşte Kappel'in sözlerinden öne çıkanlar;

"Beşiktaş'ın Ajax karşısında şansı yüzde sıfır! 9-0 biten Cambuur maçı gibi olacak. Eğer ilk gol erken gelirse, dev bir skor olur."

"Beşiktaş'ta 13 tane sakat oyuncu var. Ajax karşısında hiçbir şansları yok. Ajax, Beşiktaş'ı dağıtır."

"Beşiktaş'ın iki stoperi de çok ağır. Bana göre ön taraftaki oyuncularında da özel bir şey yok. Ajax için çok kolay bir galibiyet olacak."

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