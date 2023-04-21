Taha Akgül: "Ayağımızı verdik madalyayı vermedik"

Serbest stil 92 kiloda altın madalya ile üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Feyzullah Aktürk, elde ettiği bu basandan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Aktürk, "O anlar rüya gibi. tekrar o rüyaya dalmak istiyorum; diyordum. Allah nasip etti şu an o rüyayı yaşıyorum. Son Avrupa şampiyonu olarak geldim, unvanımı korumak istiyordum. Allah nasip etti unvanımı korudum. Altın madalya, tüm Türk milletine armağan olsun. Bu arada benim SM A hastası bir yeğenim var. Instagram hesabımda bilgilerini paylaşacağım. Valilik izinli olarak açacağımız söz konusu hesaba güreşsever dostlarımız ile halkımızdan yardımcı olmalarını rica ediyorum. Bu mübarek günlerde zekatlarını bekliyorum. Çifte bayram olur bizler için" ifadelerini kullandı.