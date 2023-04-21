Taha Akgül: "Ayağımızı verdik madalyayı vermedik"

Milli güreşçilerimizin altın madalya pozu.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında Altın madalyalar kazanan milli sporcular Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk, mutluluklarını Yeni Şafak Gazetesi'nden Engin Albayrak'a anlattılar.
Serbest stil 92 kiloda altın madalya ile üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Feyzullah Aktürk, elde ettiği bu basandan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Aktürk, "O anlar rüya gibi. tekrar o rüyaya dalmak istiyorum; diyordum. Allah nasip etti şu an o rüyayı yaşıyorum. Son Avrupa şampiyonu olarak geldim, unvanımı korumak istiyordum. Allah nasip etti unvanımı korudum. Altın madalya, tüm Türk milletine armağan olsun. Bu arada benim SM A hastası bir yeğenim var. Instagram hesabımda bilgilerini paylaşacağım. Valilik izinli olarak açacağımız söz konusu hesaba güreşsever dostlarımız ile halkımızdan yardımcı olmalarını rica ediyorum. Bu mübarek günlerde zekatlarını bekliyorum. Çifte bayram olur bizler için" ifadelerini kullandı.
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin 10. altın madalyasını kazanan Taha Akgül önemli açıklamalarda bulundu. 10. kez Avrupa şampiyonu olduğunu anımsatan Taha, "Benim için çok kritik bir eşikti. 9. şampiyonluktan sonra 10. şampiyonluk farklı bir deneyim oldu. Zor maçlardı, çok önemli şampiyonları yenerek Avrupa şampiyonu oldum. Çok mutluyum" dedi.
Güreşte ağır sıkletin zirve demek olduğuna dikkati çeken Taha, "Çift haneli rakamlara çıkmak hedefimdi. İstiklal Marşı'mızı yeniden okuttuğum için gururluyum. Manevi hazzı için yapıyorum. Yoksa çok HIRVATİSTAN stresli. 3 zorlu rakibi yenerek finale kalıyoruz. Ön eleme müsabakalarında çok özveri gösteriyoruz. Finalde son pozisyonda sol dizimden ciddi sakatlık yaşadım. Üzerine basarken acıyordu. Ancak altın madalya için dizimdeki acıyı unuttum. Ayağımızı verdik ama altın madalyayı vermedik. Bunu başardığım için çok mutluyum. Bu madalya deprem bölgelerinde özellikle Hatay ve Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden insanlara armağan ediyorum. Onların yalnız değil. Her zaman onların yanındayız. Emeği geçen herkese, federasyonumuza, tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.
Serbest stil 125 kiloda 1 altın madalya kazanan Taha Akgül, serbest stilde 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 ve 2022'de de altın madalya kazandı. Mili güreşçimiz, bu yıl da şampiyon olarak altın madalya sayısını 10'a yükseltti ve kırılması zor bir rekora imza attı.