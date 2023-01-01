Taha Akgül dünya üçüncüsü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk madalyamız Taha Akgül'den geldi. Önceki gün yarı final maçında İranlı rakibine yenilerek altın madalya şansını kaçıran milli güreşçimiz, dün üçüncülük maçında Macar rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

125 kiloda bronz madalya mücadelesi veren Taha Akgül, Macaristanlı güreşçi Daniel Ligeti ile karşılaştı. Rakibini 5-0 yenen Taha Akgül, bronz madalya kazandı ve şampiyonada Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı. Milli güreşçimiz, aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyat Oyunlan'na kota alan ilk sporcumuz oldu.