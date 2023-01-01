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Spor

Taha Akgül dünya üçüncüsü

Sırbistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda üçüncülük maçına çıkan milli güreşçimiz bronz madalyaya uzandı,

Engin Albayrak
09:20 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Taha Akgül bronz madalya kazandı.

Taha Akgül bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk madalyamız Taha Akgül'den geldi. Önceki gün yarı final maçında İranlı rakibine yenilerek altın madalya şansını kaçıran milli güreşçimiz, dün üçüncülük maçında Macar rakibini yenerek bronz madalya kazandı.


125 kiloda bronz madalya mücadelesi veren Taha Akgül, Macaristanlı güreşçi Daniel Ligeti ile karşılaştı. Rakibini 5-0 yenen Taha Akgül, bronz madalya kazandı ve şampiyonada Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı. Milli güreşçimiz, aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyat Oyunlan'na kota alan ilk sporcumuz oldu.




Feyzullah Aktürk repesaja çıkacak

İkinci günde mindere çıkan 4 güreşçimizden 92 kiloda Feyzullah Aktürk, çeyrek finalde Kazak rakibine 11-0 teknik üstünlükle kaybetti. Feyzullah, rakibi finale kaldığı için bugün bronz madalya yolunda repesaj maçı yapacak.


57 kiloda Süleyman Atlı, 74 kiloda Soner Demirtaş, 79 kiloda Ramazan Sarı ise madalya şanslarını kaybetti.


Bugün serbest stilde 2 güreşçimiz mindere çıkacak. 65 kiloda Cavit Acar, 97 kiloda ise İbrahim Çiftçi sahne alacak.


Kadınlarda da 55 ve 59 kiloda müsabakalar başlayacak. 55 kiloda Melda Dernekçi ve 55 kiloda Mehlika Öztürk madalya mücadelesi verecek.






#Dünya Güreş Şampiyonası
#Taha Akgül
#Sırbistan
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