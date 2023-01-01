Taha Akgül finali kaçırdı

Taha Akgül müsabakayı 4-0 kaybetti.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dün başlayan Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları yapıldı.
Sabah seansında mindere çıkan Olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül sırayla Meksikalı Garcia'yı 11-0, Azerbaycan'dan Meshvildishvili'yi 2-0 yendikten sonra çeyrek finalde Ukraynalı Khotsinovskyi'yi 3-0'la geçti. Akşam seansında ise yarı finalde Dünya Şampiyonu İranlı Abbas Zare'ye 4-0 yenildi.
Taha Akgül, repesajdan gelecek rakibiyle bugün bronz madalya maçına çıkacak.
61 kiloda Emrah Ormanoğlu, çeyrek finalde Kırgız Zhumashbek'e 4-2, Osman Göçen (86 kg) çeyrek finalde Özbek Shapiev'e 11-0, Servet Coşkun (70) da Japon Aoyagi'ye 6-4 yenilerek elendi.
79 kiloda çeyrek finalde kaybeden ve bugün repesaj maçına çıkacak olan Ramazan Sarı'nın ise bronz madalya şansı sürüyor.
Serbestte bugün Süleyman Atlı (57), Soner Demirtaş (74), ve Feyzullah Aktürk (92) mindere çıkacak.
Şampiyonada ilk 5'e girenler Paris Olimpiyatları için vize hakkı elde ediyor.