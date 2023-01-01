Taha Akgül finali kaçırdı

Sabah seansında mindere çıkan Olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül sırayla Meksikalı Garcia'yı 11-0, Azerbaycan'dan Meshvildishvili'yi 2-0 yendikten sonra çeyrek finalde Ukraynalı Khotsinovskyi'yi 3-0'la geçti. Akşam seansında ise yarı finalde Dünya Şampiyonu İranlı Abbas Zare'ye 4-0 yenildi.

🇹🇷 Dünya Güreş Şampiyonası erkekler 125 kilo yarı finalinde İranlı rakibine mağlup olan Taha Akgül, final şansını kaybetti. pic.twitter.com/KXvYtEjMOT

61 kiloda Emrah Ormanoğlu, çeyrek finalde Kırgız Zhumashbek'e 4-2, Osman Göçen (86 kg) çeyrek finalde Özbek Shapiev'e 11-0, Servet Coşkun (70) da Japon Aoyagi'ye 6-4 yenilerek elendi.

79 kiloda çeyrek finalde kaybeden ve bugün repesaj maçına çıkacak olan Ramazan Sarı'nın ise bronz madalya şansı sürüyor.