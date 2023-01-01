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Spor

Taha Akgül finali kaçırdı

Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki en büyük umutlarımızdan Taha Akgül, 125 kilo yarı finalinde İranlı rakibine yenilerek finale kalamadı. Taha bugün bronz maçına çıkacak.

Engin Albayrak
09:00 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Taha Akgül müsabakayı 4-0 kaybetti.

Taha Akgül müsabakayı 4-0 kaybetti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dün başlayan Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları yapıldı.


Sabah seansında mindere çıkan Olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül sırayla Meksikalı Garcia'yı 11-0, Azerbaycan'dan Meshvildishvili'yi 2-0 yendikten sonra çeyrek finalde Ukraynalı Khotsinovskyi'yi 3-0'la geçti. Akşam seansında ise yarı finalde Dünya Şampiyonu İranlı Abbas Zare'ye 4-0 yenildi.


Taha Akgül, repesajdan gelecek rakibiyle bugün bronz madalya maçına çıkacak.




Ramazan repesaja kaldı

61 kiloda Emrah Ormanoğlu, çeyrek finalde Kırgız Zhumashbek'e 4-2, Osman Göçen (86 kg) çeyrek finalde Özbek Shapiev'e 11-0, Servet Coşkun (70) da Japon Aoyagi'ye 6-4 yenilerek elendi.


79 kiloda çeyrek finalde kaybeden ve bugün repesaj maçına çıkacak olan Ramazan Sarı'nın ise bronz madalya şansı sürüyor.


Serbestte bugün Süleyman Atlı (57), Soner Demirtaş (74), ve Feyzullah Aktürk (92) mindere çıkacak.


Şampiyonada ilk 5'e girenler Paris Olimpiyatları için vize hakkı elde ediyor.







#Dünya Güreş Şampiyonası
#Taha Akgül
#Belgrad
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