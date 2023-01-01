Taha Akgül: Milletimizden helallik istiyorum

Taha Akgül bronz madalya kazandı.
Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül, altın madalya beklentisini karşılayamadığı için helallik istedi.
Akgül, "Geçen sene dünyada yılın en iyi güreşçisi seçilerek buraya geldim ama en iyi rakiplerimden biri olan İranlı güreşçi altın madalya kazandı. Bazen siz ne kadar isteseniz de yaratanın takdiri böyleymiş. Yine de olimpiyat kotasını aldım. Buruk bir sevinç oldu. Gönül isterdi ki altın madalya alalım ama bu da nazarlığımız olsun" dedi.
2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Taha, "Bir altın, bir bronz olmak üzere iki tane olimpiyat madalyam var. İnşallah üçüncüsü de gelecek. Renginin altın olmasını istiyorum. Kariyerimin son yılı olan 2024'de Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alarak güreşi zirvede bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Dün 92 kiloda mindere çıkan Feyzullah Aktürk, Gürcü Maisuradze'yi 5-3 yenerek bronz madalya kazandı. Bu Türkiye'nin Dünya Şampiyonası tarihindeki 200. madalyası oldu. Aktürk, "İlk kez dünya üçüncüsü oldum. İnşallah devamı gelir. Madalyamı millete ve eşime armağan ediyorum" dedi. 97 kiloda İbrahim Çiftçi bugün bronz madalya yolunda repesaj maçına çıkacak.