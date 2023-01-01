Taha Akgül: Milletimizden helallik istiyorum

Akgül, "Geçen sene dünyada yılın en iyi güreşçisi seçilerek buraya geldim ama en iyi rakiplerimden biri olan İranlı güreşçi altın madalya kazandı. Bazen siz ne kadar isteseniz de yaratanın takdiri böyleymiş. Yine de olimpiyat kotasını aldım. Buruk bir sevinç oldu. Gönül isterdi ki altın madalya alalım ama bu da nazarlığımız olsun" dedi.