|
Reklam
Reklam
Spor

Taha ve Feyzullah Avrupa Şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, Gürcü Petriashvili'yi yenip 10. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 92 kiloda Feyzullah Aktürk ise Azerbaycanlı Nurmagomedov karsısında kariyerinde üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Engin Albayrak
11:21 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül

Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Taha Akgül, finalde Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 10. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Akgül, kendisine ait rekoru geliştirdi.


Taha Akgül, Avrupa'da serbest stilde en çok altın madalya kazanan sporcu durumunda. Ayağı sakat olarak mücadele eden Taha, madalyasını aldıktan sonra kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.


Türkiye, serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya alarak takım halinde Avrupa ikincisi oldu.

Feyzullah üst üste 2. kez şampiyon

92 kilo serbest stilde Feyzullah Aktürk, Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov'u 5-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Feyzullah, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Serbest stil 61 kiloda Emrah Ormanoğlu ve 74 kiloda Soner Demirtaş ise ülkemize bronz madalya kazandıran isimler oldu.


Yasemin Adar finalde

Avrupa Güreş Şampiyonasında Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, bugün artın madalya için Avusturyalı Martina Kuenz ile karşılaşacak.


59 kiloda Eda Tekin, bronz için Norveçli Annetta Hoeie karsısına çıkacak. 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, repesajda Fransız Martina Sabatie ile karsı karsıya gelecek. Evin, kazanırsa bronz için Polonyalı Anna Lukasiak ile karşılaşacak. 68 kiloda Nesrin Bas, repesajda Macar Noemi Szabados ile karşılaşacak. Nesrin, kazanırsa bronz için Çekyalı Adela Handzlickova ile mindere çıkacak.


#Avrupa Güreş Şampiyonası
#Taha Akgül
#Feyzullah Aktürk
#Yasemin Adar
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.