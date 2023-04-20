Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Taha Akgül, finalde Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 10. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Akgül, kendisine ait rekoru geliştirdi.





Taha Akgül, Avrupa'da serbest stilde en çok altın madalya kazanan sporcu durumunda. Ayağı sakat olarak mücadele eden Taha, madalyasını aldıktan sonra kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.





Türkiye, serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya alarak takım halinde Avrupa ikincisi oldu.





Feyzullah üst üste 2. kez şampiyon





92 kilo serbest stilde Feyzullah Aktürk, Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov'u 5-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Feyzullah, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Serbest stil 61 kiloda Emrah Ormanoğlu ve 74 kiloda Soner Demirtaş ise ülkemize bronz madalya kazandıran isimler oldu.





Yasemin Adar finalde





Avrupa Güreş Şampiyonasında Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, bugün artın madalya için Avusturyalı Martina Kuenz ile karşılaşacak.





59 kiloda Eda Tekin, bronz için Norveçli Annetta Hoeie karsısına çıkacak. 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, repesajda Fransız Martina Sabatie ile karsı karsıya gelecek. Evin, kazanırsa bronz için Polonyalı Anna Lukasiak ile karşılaşacak. 68 kiloda Nesrin Bas, repesajda Macar Noemi Szabados ile karşılaşacak. Nesrin, kazanırsa bronz için Çekyalı Adela Handzlickova ile mindere çıkacak.



