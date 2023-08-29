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Spor

Talisca ayrılmayı düşünmüyor

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu ve Al Nassr'dan ayrılmayacağını açıkladı.

09:23 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Talisca'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Talisca'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Transferin gözdelerinden Anderson Talisca, Al Nassr'dan ayrılıp Katar Ligi'ne gideceği hakkındaki haberler için açıklama yaptı.


Brezilyalı 10 numara oyuncusunun yeni adresinin Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail olacağı iddia edilirken, sosyal medya hesabından iddiayı yalanlayan Talisca, "2026'ya kadar sözleşmemi yeniledim ve buradan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. Rakamlar yalan söylemez. Burada mutluyum ve bir yere gitme niyetim yok. Ben ve ailem burada; Suudi Arabistan'da mutluyuz" ifadelerini kullandı.


29 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılıyordu.







#Al Nassr
#Anderson Talisca
#Beşiktaş
#Galatasaray
1 saat önce
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