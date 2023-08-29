Talisca ayrılmayı düşünmüyor

Brezilyalı 10 numara oyuncusunun yeni adresinin Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail olacağı iddia edilirken, sosyal medya hesabından iddiayı yalanlayan Talisca, "2026'ya kadar sözleşmemi yeniledim ve buradan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. Rakamlar yalan söylemez. Burada mutluyum ve bir yere gitme niyetim yok. Ben ve ailem burada; Suudi Arabistan'da mutluyuz" ifadelerini kullandı.