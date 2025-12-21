Yeni Şafak
Talisca'nın kaçıracağı maçlar belli oldu

16:5721/12/2025, Pazar
Talisca Eyüpspor maçında da gol sevinci yaşamıştı.
Ligin 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sakatlığıyla sarsıldı. Brezilyalı yıldızın sahalardan uzak kalma süresi netleşirken, kaçıracağı maçlar da belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılıp ligin ilk devresini galibiyetle tamamladı.


Sarı-lacivertli takımda Eyüpspor'a maçına ilk 11'de başlayan Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi. NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe Anderson Talisca'nın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


Sarı-lacivertli takım bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Süper Kupa'da Samsunspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da finale kalması halinde 10 Ocak 2026'daki maçta da oynaması beklenmiyor.




