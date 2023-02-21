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Spor

Taner Savut hayatını kaybetti: Cenazesi için DNA örneği istendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans enkazında kendisine bugüne kadar ulaşılamayan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’a benzeyen bir cenazenin Adana’da olduğu belirlenince ağabeyinden DNA örneği alındı. Testin sonucunda cenazenin Savut’a ait olup olmadığı belirlenecek. 

10:22 . 21/02/2023 Salı
DHA
Taner Savut

Taner Savut

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken; aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan ise bugüne kadar haber alınamadı.


DNA testi istendi

Aile depremin ardından günlerdir enkaz başında endişeli bekleyişini sürdürürken; bugün önemli bir gelişme yaşandı. Adana'dan bir kişinin aileyi arayarak hastanede Taner Savut'a benzeyen bir kişinin cenazesi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Savut'un ağabeyi Ali Savut Adana'ya giderek DNA örneği verdi. Yapılacak testin ardından cenazenin Taner Savut'a ait olup olmadığı önümüzdeki günlerde belli olacak.


Gökhan Zan açıkladı

Gökhan Zan, Instagram hesabından depremde enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.


Adana Demirspor başsağlığı yayınladı

Adana Demirspor'dan yapılan paylaşımda, "Hatayspor‘un Sportif Direktörü Taner Savut’un, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Savut’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.


#Taner Savut
#Hatayspor
#deprem
1 saat önce
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Taner Savut hayatını kaybetti: Cenazesi için DNA örneği istendi
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