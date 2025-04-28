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Tavşanlılı öğrencilere İstanbul’da Süper Lig heyecanı

Tavşanlılı öğrencilere İstanbul’da Süper Lig heyecanı

14:5528/04/2025, Pazartesi
IHA
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Tavşanlılı öğrencilere İstanbul’da Süper Lig heyecanı
Tavşanlılı öğrencilere İstanbul’da Süper Lig heyecanı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden öğrenciler Tüpraş Stadyumu’nda maç izleme deneyimi elde ettiler.

Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri, İstanbul’da bulunan Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor arasındaki Süper Lig müsabakasını özel bir deneyimle locadan takip etme fırsatı buldu.

Okul yönetimi, bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Öğrencilerin stadyuma güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayan öğretmenleri Veysel Aydın’a minnet duyulduğu ifade edildi. Ayrıca, öğrencileri hediyelerle karşılayan BJK ve TFF Yönetimlerinde görev yapmış Erdal Batmaz’a katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

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