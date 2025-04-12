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Tecrübeli basketbolcu Nazlı Güler kariyerini noktaladı

Tecrübeli basketbolcu Nazlı Güler kariyerini noktaladı

19:2212/04/2025, Cumartesi
AA
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Basketbolcu Nazlı Güler
Basketbolcu Nazlı Güler

Yalova VİP Kadın Basketbol Takım'ın kaptanı Nazlı Güler, 42 yaşında aktif basketbolculuk kariyerini noktaladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 30. haftasında Yalova VİP ile daha önce şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı.


Müsabakayı Balıkesir ekibi, 83-64 kazanarak ligi namağlup kapattı.


Yalova VİP'te dördüncü sezonunu yaşayan Nazlı Güler için müsabaka öncesinde tören düzenlendi.


11 yaşında basketbolla tanışan, 17 yaşında Süper Lig'de oynamaya başlayan ve 16 sezon boyunca ligde mücadele eden Güler, daha sonra alt liglerde de görev aldı.


Son 4 sezondur Yalova VİP forması giyen ve Yalova temsilcisiyle play-off finali oynayan tecrübeli basketbolcu, son kez turuncu sarılı formayı giyip 42 yaşında kariyerini noktalamış oldu.


Süper Lig ve alt liglerde 570, milli takımlarda da 60 maça çıkan Güler'e, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor maçı öncesinde plaket ve çiçek takdim edildi.


Duygusal anlar yaşayan tecrübeli basketbolcu Nazlı Güler, müsabaka sonrasında arkadaşlarıyla ve basketbol severlerle vedalaştı.




#Basketbol
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