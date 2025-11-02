Yeni Şafak
Tedesco Beşiktaş derbisi öncesi ilk 11 tercihini açıkladı

Tedesco Beşiktaş derbisi öncesi ilk 11 tercihini açıkladı

19:272/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk 11 tercihi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Süper Lig’de 20256/26 sezonunun 11. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.


Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Tedesco açıklamasında; “Archie ve Levent fit durumda. İkisi de iyi oyuncular. Levent bugün yapmak istediklerimize biraz daha çok uyuyor. Bunlar lüks problemler. Maçta 5 oyuncu değişiklik hakkımız var sonuçta." dedi.


Deneyimli teknik direktör açıklamasının devamında; "Benimle bir alakası olmasa da ben her zaman kendime güvenirim. Önemli olan şey takım. Takım da şu anda özgüvene sahip. Bugünkü zor maça da hazırız. Benim ilk İstanbul derbisi maçım. Sabırsızlanıyorum.” dedi.


