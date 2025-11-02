Tedesco Beşiktaş derbisi öncesi ilk 11 tercihini açıkladı

Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Tedesco açıklamasında; “Archie ve Levent fit durumda. İkisi de iyi oyuncular. Levent bugün yapmak istediklerimize biraz daha çok uyuyor. Bunlar lüks problemler. Maçta 5 oyuncu değişiklik hakkımız var sonuçta." dedi.

Deneyimli teknik direktör açıklamasının devamında; "Benimle bir alakası olmasa da ben her zaman kendime güvenirim. Önemli olan şey takım. Takım da şu anda özgüvene sahip. Bugünkü zor maça da hazırız. Benim ilk İstanbul derbisi maçım. Sabırsızlanıyorum.” dedi.