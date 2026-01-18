Yeni Şafak
Tedesco: Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz

Tedesco: Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz

18/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek puan farkını 1'e indirdi.

Galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında soruları yanıtladı.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde;
'3-4-3'te gözü kapalı oynuyorlar'

"Önemli olan maçları kazanmak. Bugünkü maç çok zor bir maçtı, çok zor. Alanya'ya karşı oynamak zor, iyi bir takım, iyi teknik direktör ve iyi çalıştırılmış bir takım. İnanılmaz, baskı yapması çok zor bir takım. 3-4-3'te gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için kötü bir ilk yarıydı. Bazı şeyleri değiştirdik ve daha iyi oynadık."

'Yiğit Efe, Fenerbahçe'nin geleceği'

"Biz ilk yarıda baskı yapamadık, ikinci yarıda önde baskı yaptık. Yiğit Efe'nin oyuna girmesi, dikine savunma yapma anlamında yardımcı oldu. Yiğit Efe'ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yiğit Efe, Fenerbahçe'nin geleceği."





#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Alanyaspor
